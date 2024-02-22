Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, projelerini açıklayarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Belediye başkanı olarak seçilirse neler yapacağını anlatarak vatandaşları aydınlatan Açıkel, Yozgat’ın önemli bir sorunu olan ulaşım hizmetlerinin kalitesini artıracağını söyledi.

İhtiyaç duyulan her yere modern, kapalı yeni otobüs durakları inşa edeceklerini aktaran Açıkel, sefer sayılarını da arttıracağını ve yeni ring hatları oluşturacağını bildirdi.

Açıkel, özellikle kadın şoför istihdamı ile ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını dile getirdi.

“ULAŞIMA DEĞER, YOZGAT'A DEĞER”

Açıkel açıklamasında, “Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde ulaşım hizmetlerinin kalitesini artıracağız. İhtiyaç duyulan her yere modern, kapalı yeni otobüs durakları inşa edeceğiz. Sefer sayılarını arttırarak yeni ring hatları oluşturacağız. Özellikle kadın şoför istihdamı ile ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Çünkü Ulaşıma Değer, Yozgat'a Değer” ifadelerini kullandı.