Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’i makamında ziyaret ederek, üniversitede yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a nazik ziyareti için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.