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Yapılan çalışmalarda 6 İlçede 22 köyde 9 kuruluşa ait 28 çeşit buğday ekimi yapıldı. Ekimler il ve ilçe müdürlerinin katılımı ile Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelin kontrolünde yapıldı.

Çiftçilerle birlikte ekim yapan İl Müdürü Tanju Özkaya, “Bakanlığımızın asli görevlerinden biriside yeni tohumluk çeşitleri geliştirerek bunları çiftçilerimize tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu kapsamda 2023 yılında Bakanlığımız araştırma enstitüleriyle ortak ekimler yaparak dekara verimi artırmak için değişik ürün gruplarından 70 adet deneme demonstrasyon yaptık. 2024 üretim sezonunda da bu çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Özkaya açıklamasını şöyle sürdürdü: “Önceki yıllarda ilimizde genelde ekim başında yağan yağışla toprak yumuşar ve toprak işlenerek ekime hazır hale getirilir ve toprak tavında iken ekilirdi. Ama son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak ekim zamanının Kasım ayına kaymasına neden olmaktadır. Buğday ve arpayı çok erken ekmek veya çok geç ekmek zirai açıdan çok doğru bir ekim şekli değildir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz çiftçilerimize tavsiyemiz ekim zamanını değişen iklim şartlarını dikkate alarak toprağın, hava sıcaklığının, yağışın ve kendi özel durumlarına göre ekim zamanını ayarlamalarıdır. Bugün burada Merkez İlçemize bağlı Topaç köyünde önder çiftçimiz ve muhtarımız İsmail Can ile birlikte ekim yapıyoruz. Burada Bakanlığımıza bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yeni geliştirilmiş olan Erbaş, Balkır ve Aytenabla çeşitleriyle Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Selçuklu çeşitlerinin ekimlerini yapıyoruz. Bunlardan başka bu yıl Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)'ne üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 28 değişik buğday çeşidi, 6 İlçemize bağlı 22 köydeki 28 önder çiftçimizle birlikte ekilmiştir. Bu çeşitler; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; İkizce96, aytenabla, selamibey, çavuş, demirhan, şanlı, kürşad, eminbey, vehbibey, balkır, erbaş ve mete06 çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan taner, selçuklu, avşar, türköz, sırçalı, yavuz, tuğra, buhara çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Nacibey ve Dumlupınar çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen altuğ, acar ve durusa çeşitleri ile TSÜAB’a üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilen köksalan, emek, zirve, enerji, enduro, ziraat ve huntaş59 çeşitleridir. Çiftçilerimize bu yerli ve milli çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olan yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlümüze başvurabilirler.”