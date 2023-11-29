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Asgari ücret zammına yönelik beklentilerin arttığı günlerde, şirketlerin yüzde 59'unun 2024 için tek zam planladığı ortaya çıktı. Ancak, asgari ücret zammı sonrasında yemek kartlarıyla ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi. Sektör temsilcileri, "Bunu tüm iş dünyasına duyurmuş olalım" diyerek seslendiler ve yemek kartlarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin gelişmekte olduğunu belirttiler.

Hatırlanacağı üzere, 01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan yemek bedeli sosyal güvenlik primi istisna tutarı günlük 105.75 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, bu rakamın da artması bekleniyor.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen özel bir webinarda, iş dünyasının sıcak gündemine dair konular ele alındı. MERCER araştırmalarına göre, şirketlerin yüzde 79'u 2024'ün Ocak ayında zam yapmayı planlıyor. Bu bağlamda, yemek kartlarıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak, yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, "SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkaracak. İnsanların marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor" dedi.

Yeni düzenleme, devletin gelir kaybını azaltma ve ilgili sektöre market alışverişlerinde yemek kartlarıyla ödeme yapma imkanı tanıma amacını taşıyor. İlgili sektör temsilcileri, bu düzenlemenin ekonomik dengeler açısından olumlu bir adım olacağını düşünüyor.