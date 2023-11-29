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Sabah'tan Pınar Yıldız Yüksel'in aktardığı habere göre, öğrenciler arasında popüler olan 'Doğruluk mu, cesaret mi?' oyunu, zorbalığı teşvik ettiği gerekçesiyle endişe yaratıyor. İşte detaylar...

OKULLARDA YÜKSELEN TEHLİKE

Öğrenciler arasında yaygın olarak oynanan 'Doğruluk mu, cesaret mi?' oyunu, okullarda yeni bir tehlike olarak öne çıkıyor. Zorbalığın bu oyun aracılığıyla arttığı vurgulanırken, "Okullarda yeni bir tehdit ortaya çıkıyor. 'Doğruluk mu, cesaret mi?' oyunu, sınırsız taleplerle öğrencileri karşı karşıya getiriyor. Peki, bu oyun nedir ve nasıl oynanır? Muhtemelen pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Geçmiş kuşakların da tanık olduğu bir meydan okuma oyunu olan bu etkinliği sadece 'oyun' olarak adlandırmak doğru olmayabilir. Öğrenciler, bir halka oluşturur, ortaya bir masa ya da sıra üzerine konulan bir kalem ya da şişe gibi bir nesne yerleştirilir ve döndürülür. Karşı karşıya gelen iki öğrenci, ilk olarak "Doğruluk mu, cesaret mi?" diye sorar. Doğruluk cevabı gelirse, "Sevdiğin kişi kim, ilk sevgilin kim, en kötü günün hangisi, matematik dersinde kopya çektin mi?" gibi sorular yöneltilir. Cesaret cevabı gelirse, "Ağzına su al ve şu öğretmenin yüzüne püskürt. Şu kişiye gidip aşık olduğunu söyle, A kişisini hemen dudağından öp" gibi talimatlar verilir. Üstelik, bunları yapmamak gibi bir seçeneğiniz yok" denildi.

BASKI VE DIŞLANMA

Haberde, öğrencilerin bu oyun nedeniyle baskı altında olduğu belirtilirken, "Yapmayanlara baskı uygulanıyor. Cesur olmamakla dalga geçilerek, dışlanıyorlar. Hatta öğrenciler arasında şiddet içeren kavgaların çıkmasına neden oluyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yayılan bir başka eğilim daha var. Genellikle takip ettikleri sanal oyunlardan öğrendikleri bazı yöntemlerle daha zayıf gördükleri öğrencilere baskı yapmaya çalışıyorlar.

"Bunu vermezsen, boğazını keserim! Seni kılıçla öldürürüm" gibi ifadeler oldukça yaygın. Korku içinde her şeyi yapan küçük öğrenciler, büyük bir tehdit ve zorbalığa maruz kalıyor" ifadelerine yer verildi.