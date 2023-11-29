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Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın 2009 yılında Tokat'ın Pazar ilçesinde hayata geçirdiği eğitim projesi, annesiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte verdiği sözle daha da genişlemişti. Rahmetli babasının adına Tokat'ta bir okul yapma sözü veren Sayan, ancak bu sözünü yerine getirememenin ardından merak konusu haline geldi.

Seda Sayan, annesi adına yaptırdığı okulun ardından 2011 yılında babası adına da Tokat'ta bir okul yapma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak, üzerinden tam 12 yıl geçmesine rağmen, bu sözün henüz somut bir adıma dönüşmediği ortaya çıktı. İlk olarak Pazar ilçesinde planlanan okul projesi daha sonra Tokat kent merkezine taşınmış, ancak yer bulma sorunu nedeniyle hayata geçirilememişti.

Tokatlıların merakla beklediği bu okul projesinin neden gerçekleşmediği ise belirsizliğini koruyor. Yer arayışları sürerken, projenin durumuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Seda Sayan'ın, Tokat'a verdiği eğitim desteğini babasının adına yapılacak okulla sürdürmesi bekleniyor.

Seda Sayan'ın 2011 yılındaki etkinlikte yaptığı konuşmada, "Annemin adına yaptığım okulun ardından rahmetli babacığım adına da Tokat'ta bir okul yaptıracağım" dediği hatırlatılarak, bu sözün neden hâlâ hayata geçirilmediği sorusu akıllarda kalıyor. Tokatlılar, ünlü şarkıcının bu önemli projeyi gerçekleştirmesini beklerken, projenin geleceği belirsizliğini koruyor.