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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelecek. Toplantının odak noktaları arasında Gazze'deki güncel durum, Filistin'e yönelik insani yardımlar ve terörle mücadele bulunmaktadır.

Yılın son MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek ve gündeminde öne çıkan konular arasında Filistin'e yönelik insani yardımların ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları yer alacak.

Toplantıda özellikle Gazze'deki son durum ele alınacak, Türkiye'nin bölgede barışı sağlama yönelik çabaları değerlendirilecek. Ayrıca, terörle mücadele operasyonları, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde sürdürülen faaliyetler açısından detaylı bir şekilde tartışılacak.

Kafkasya'daki gelişmeler de MGK toplantısının gündemine dahil edilecek. Özellikle Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru'nun son durumu masaya yatırılacak.