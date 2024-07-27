Yeni destekleme modeli kapsamında, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği için çeşitli destekler sunulacak. Destekler, üretim performansı ve belirlenen katsayılara göre dağıtılacak.

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen programlı aşıları tamamlamış ve 4 ay yaşını doldurmuş buzağı ve malaklar için hayvan başına 1.000 TL destek sağlanacak.

Kadın ve genç yetiştiriciler için ilave teşvikler sunulacak; kadın yetiştiricilere ilave 0,7 katsayı ile destek verilecek.

Suni tohumlama, yerli sperma kullanımı ve soy kütüğü kayıtlı hayvanlar için ek destekler uygulanacak. Soy kütüğü desteği kapsamında A ve B sınıfı işletmelerde doğan buzağılara 1,5 katsayı ile ek destek verilecek.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK:

120 baş ve üzeri koyun/keçi varlığına sahip işletmelere hayvan başına 70 TL destek sağlanacak.

Bu işletmelerde doğan oğlak ve kuzular için ilave 1 katsayı ile destek verilecek.

Kadın ve genç girişimciler bu desteklerden daha fazla yararlanabilecek.

ARICILIK:

Arılı kovan başına 100 TL temel destek sağlanacak.

Gezginci arıcılık yapan üreticilere ek olarak 0,3 katsayı ile destek verilecek.

Yaş kozaya kilo başına 1.000 TL destek sunulacak.

Kadın üreticiler ve genç girişimciler için ilave destekler mevcut olacak.

SU ÜRÜNLERİ:

Alabalık ve sazan gibi türler için kilo başına 1,2 TL destek belirlendi.

Yeni türler için bu miktar kilo başına 3 TL olacak. Destekler, üretim kapasitesine göre değişiklik gösterecek ve bazı teknik kriterlere göre artış gösterecek.

ÇİĞ SÜT, BESİLİK ERKEK SIĞIR VE TİFTİK ÜRETİMİ:

Çiğ süt desteği, 2025 yılından itibaren geçerli olacak ve üreticiler belirlenen katsayılara göre desteklenecek.

Üretim maliyeti ve kalitesi göz önünde bulundurularak ilave destekler sağlanacak.

Desteklerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Haksız ödemelerin önüne geçmek için sıkı kontroller yapılacak ve haksız yere alınan ödemeler faiziyle geri alınacak.

Bu yeni destekleme modeli, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir bir gelişme sağlamayı, yerli üretimi teşvik ederek sektörde modernizasyonu ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. 2024-2026 yılları arasında bu desteklerin etkin bir şekilde uygulanması, sektörde önemli bir dönüşüm yaratacak.