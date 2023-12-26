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Yozgat İl Müftülüğü tarafından tarihi konaklarda başlatılan “Tadında Sohbetler” programları devam ediyor.

Program kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerine yönelik Hayri İnal Konağı'nda sohbet programı gerçekleştirildi.

Programda Yurt Manevi Danışmanı Şule Kalın gençlere ve katılımcılara, “Doğru aile doğru eş seçimi ile başlar” konusuyla sohbet etti.

Ayrıca program öncesi tarihi Çapanoğlu Büyük Cami'nde yatsı namazı kılan öğrenciler cami tarihi hakkında bilgi aldı. 30 öğrencinin katıldığı ve iki hafta ara ile devam edecek programda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.