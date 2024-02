Saadet-Gelecek İttifakı Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, yaptığı yazılı açıkla ile adaylıktan neden çekildiğini anlattı.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Aydoğmuş, “Siyasi hayatımda doğru ya da yanlış aldığım karaların tamamında şahsıma, aileme ve teşkilat üyelerime saygı duydunuz, değer verdiniz, yanımızda oldunuz ve desteğinizi hiç bir zaman esirgemediniz. Bu konuda sizlere canı gönülden teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

"MAKAMLAR MEVKİLER GELİP GEÇER AMA DOSTLUKLAR BAKİDİR"

Her zaman haktan ve hakikatten, doğruluktan ve dürüstlükten yana kararlar almaya çalıştığını anlatan Aydoğmuş, şöyle devam etti: “Teşkilat üyelerimizle birlikte siyasî mücadelem içerisinde aldığımız kararları her zaman haktan ve hakikatten, doğruluktan ve dürüstlükten yana almaya çalıştım. Bazen yanlış karalar almış olabiliriz. Bu yanlış karalarda hiç bir zaman art niyetli olmadım. Aldığım bu kararlarda Rabbimden her zaman hayırlısını diledim ve şöyle dua ettim; ‘Yarabbi İlim, ilçem ve ülkem için bizlere hayırlı olanı nasip et.’ Yarabbi; bizleri halka hizmet hakka hizmet düsturundan ayırma, makamlar mevkiler gelip geçer ama dostluklar bakidir, Yarabbi bizleri doğru söylemeye, sözünde durmaya, dürüst olmaya, doğru kararlar almaya yönelt diye dua ettim. Aynı dualarımla 31 Mart seçimlerine yönümü döndüm ve şuanda çıktığımız bu kutlu yolda Teşkilat üyelerimizle yaptığımız istişareler sonucunda Akdağmadeni Belediye Başkan adaylığımdan çekildiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.”

"SİYASET İÇİN ASLA KİMSEYİ ÜZMEYİN"

Tüm adaylara da “Her şey biter ama dostluk asla bitmez” diye seslenen Aydoğmuş, “Aday olan arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bir saniyesine hükmedemediğimiz bir hayat için kimseyi kırmayın, siyaset için asla ama alsa kimseyi üzmeyin. Her şey biter ama dostluk asla bitmez, dostluk kalıcıdır. Bizlerinde zaman zaman nefis yaptığımız dönemler oldu. Eğer, içinde bulunduğumuz siyasi mücadelemiz bazı zamanlar siyasi kavgaya dönüşmüş olsa da o benim hatamdır dedim ve bugün buradan şunu ifade etmek istiyorum; kırdığım, incittiğim, saygı sınırını aştığım arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve ağabeylerimden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

"İLİM VE İLÇEM İÇİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı görevine devam edeceğini açıklayan Aydoğmuş, şunları kaydetti: “Her zaman sizlerle olacağım, ilim ve ilçem içi çalışmaya devam edeceğiz. İl il, ilçe ilçe, köy köy, gezerek kuruluşunda emeğim olan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı görevime tekrardan devam ettiğimi kamuoyuna saygıyla belirtmek istiyorum. Aday olan ağabeylerime, kardeşlerime dost ve arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum.”

"KAZANAN AKDAĞMADENİ OLSUN"

Tüm adaylara başarılar dileyen Aydoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı: “Şunu ifade etmek istiyorum; her birinizin bu ilçede hayalleri var. Bu sebeple, birbirinizi kırmadan incitmeden, telafisi mümkün olmayan hal ve hareketten kaçınarak, hırslarımızı bir tarafa bırakıp dostluk ve kardeşlik içinde, el ele gönül gönüle bir seçim yapacağınıza inanıyorum. Çünkü tüm adaylarımız çok kıymetli çok değerli. Akdağmadeni ilçesinde doğdu, büyüdü, ilçe halkıyla yaşadı. Yatırımlarını yaşadığı ilçeye yaptı istihdam sağladı. Hizmet etti. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm adaylarımızı canı gönülden kutluyor başarılar diliyorum. 31 Mart seçimlerini kim kazanırsa kazansın Akdağmadeni ilçemizi birlikte şahlandıracağımıza inanıyorum. Kazanan Akdağmadeni olsun diyor, kamuoyuna saygıyla sunarım.”

"SEÇİMLERE İL GENEL MECLİS ÜYESİ ADAYLARI İLE KATILACAĞIZ"

Aydoğmuş, seçimlere İl Genel Meclis üyesi adayları ile katılacaklarını belirterek, “Yozgat il ve ilçelerinde il genel meclis üyesi adaylarımız olacak. Akdağmadeni ilçemizde de İl Genel Meclis Üyesi Adayımız Ahisavi Mahallesi Muhtar Adayı Yaşar Esgi aday olacaktır. Siz kıymetli hemşehrilerimden İl Genel Meclis Üyesi seçiminde desteğinizi beklediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.