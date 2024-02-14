Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, tarihi uzay misyonundan dönüşünün ardından ülke genelindeki 81 ilde heyecanla beklenen bir tur düzenliyor. 18 gün süren uzay yolculuğunda gerçekleştirdiği bilimsel deneylerle adından söz ettiren Gezeravcı, Yozgat başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında uzaydaki deneyimlerini paylaşacak.

Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta başlayan ve 9 Şubat'ta başarıyla sona eren tarihi bir misyon gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 13 farklı bilimsel test gerçekleştiren Gezeravcı, uzayda insan sağlığı, mikrogravitasyonun biyolojik sistemlere etkileri ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi gibi önemli konuları araştırdı.

Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönüşü büyük bir coşkuyla karşılandı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kalabalık bir karşılama töreni düzenlendi. Şimdi ise Gezeravcı, uzayda edindiği deneyimleri ve bilgileri Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlarla paylaşmak üzere 81 ili kapsayan bir tur düzenliyor. Bu tur kapsamında Yozgat da ziyaret edilecek ve Gezeravcı, burada uzaydaki gözlemlerini, bilimsel çalışmalarını ve yaşadığı deneyimleri paylaşacak.

Alper Gezeravcı'nın 81 il turu, Türkiye'nin uzaydaki varlığını pekiştiren tarihi bir misyonun ardından gerçekleşiyor. Bu tur, Türkiye genelinde bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak, gençleri bu alanlara teşvik etmek ve Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarını kutlamak için büyük önem taşıyor. Gezeravcı'nın hikayeleri, gelecek nesiller için de ilham kaynağı olacak ve ülkenin uzay keşiflerine katkı sağlayacak yeni nesillerin yetişmesine vesile olacak.