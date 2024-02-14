İçişleri Bakanlığı'nın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye genelinde yabancı uyruklu nüfusun en yoğun olduğu iller belirlendi. İstanbul, 599 bin 118 kişiyle açık ara liderliğini sürdürüyor. Bu rakam, ülke genelindeki toplam yabancı nüfusun neredeyse yüzde 38'ine tekabül ediyor. İstanbul'u sırasıyla 132 bin 157 kişiyle Antalya ve 142 bin 287 kişiyle Ankara takip ediyor.

Yapılan açıklamalara göre, Türkiye genelinde yabancı uyruklu nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak toplamda 1 milyon 570 bin 543 kişiye düştü. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

YOZGAT’IN YABANCI UYRUKLU SAYISI

Yozgat ise Türkiye genelinde 9 bin 824 yabancı uyruklu vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Bu verilere göre Yozgat, yabancı nüfus açısından Türkiye genelinde orta sıralarda yer alıyor. Yapılan sıralamada Yozgat, komşu iller arasında üçüncü sırada yer alıyor.

YOZGAT VE KOMŞU İLLER

Yabancı uyruklu sayısına göre komşu iller ve Yozgat arasında yaptığımız sıralamada ise Yozgat 3’üncü sırada yer alıyor.

Kayseri

18 bin 221

Kırşehir

11 bin 529

Yozgat

9 bin 824

Nevşehir

8 bin 528

Tokat

7 bin 162

Sivas

7 bin 118

Kırıkkale

6 bin 975

Çorum

6 bin 676

Amasya

3 bin 508