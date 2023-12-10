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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında 2023 yılının son hastane konseyi toplantıları yapıldı.

Hastane idari ekibinin de katıldığı toplantılarda hekimler, sağlık personeli ve idari birimlerde görev yapan personel ile bir araya gelindi.

Bilgi alışverişi şeklinde geçen toplantıda Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve hastane çalışanları arasında hastane ile ilgili yapılabilecek uygulamalar, personelin çalışma sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntılara nasıl çözüm bulunacağı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.