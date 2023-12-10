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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri tarafından ülke genelinde denetimler aralıksız devam ediyor.

Denetimlerle alakalı EGM tarafından yapılan açıklamada, “Ülke genelinde 28-30 Kasım 2023 tarihleri arasında yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 75 bin 820 araç ve sürücü kontrol edildi. 902 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı tespit edildi.

137 aracın arka koruma çerçevesinin bulunmadığı ve standartlara uygun olmadığı tespit edildi. 656 araçta takograf bulundurulmadığı ve kullanmadığı tespit edildi. 395 aracın ağırlık ve yükleme kurallarına uymadığı tespit edilirken 157 aracın zorunlu haller dışında gerekli önemleri almadan karayolu üzerinde durakladığı veya park ettiği tespit edildi. Denetimler sonucunda 6 bin trafik ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Alkol ve uyuşturucu madde denetimleri kapsamında ise, alkol ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 01-03 Aralık 2023 tarihleri arasında ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde bin 496 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 9 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilirken 66 sürücünün teknik cihazlarla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetimler sonucunda 45 bin 657 araç ve sürücü denetlendi. Radarla hız denetimi kapsamında hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 02-04 Aralık 2023 tarihleri arasında ülke genelinde iş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 22 bin 350 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı” ifadelerine yer verildi.