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Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemizde tedavi görüp taburcu olan hastalarımızla iletişime geçerek kabul etmeleri durumunda evlerinde ziyaret ediyoruz” dedi.

Başhekim Uz. Dr. Kozan yaptığı açıklamada, “Ziyaretimizde hastamızın hastanemizde görmüş oldu tedavi sırasında yaşadıkları ve taburcu olduğu dönemden sonraki genel sağlık durumunu ve iyileşme süreci hakkında sohbet ediyor dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Elif Tinel ve ile hastanemizde tedavi görüp taburcu olan hastamızı evinde ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yozgat’a sağlık hizmeti konusunda daha verimli hizmet yapabilme konusunda fikir alışverişinde de bulunduk. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, sağlık dolu günler diliyorum” diye konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan’ın ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Şerife Bekdemir, “Hastanedeki tedavi sürecimden sonra başhekimimiz ve ekibinin evimde ziyareti beni ve ailemi çok mutlu etti. Komşularım dahi bugün gelerek Mustafa Bey’le tanıştılar. Onlar da bazı sağlık sorunlarını Mustafa Hocamıza iletti. Sağ olsun Hocamız ilgisini eksik etmiyor. Yapmış oldukları ziyaretten dolayı Başhekimimize ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.