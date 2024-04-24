Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Hastane İdari Ekibi Ebeler Haftası dolayısıyla hastane personeli ebelerin haftalarını kutlayarak karanfil takdim etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan; “Bir toplumun huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatı sağlık ve sağlıklı nesilleridir. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik de sağlıklı bireyler, aileler ve toplumların oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

Kozan yaptığı açıklamada, “Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmaları, doğumda bir annenin acısını dindirmeleri onların mesleklerini daha da özel kılar ve insanlarla derin bağlar kurmalarını sağlar. ‘Anne - Bebek Dostu Hastane’ olarak doğum hizmetinin sunulması, ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, normal doğumun desteklenmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin daha da artırılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu hafta özel hafta vesilesiyle özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.