Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948'de Of, Trabzon'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasi ve iş hayatında önemli görevler üstlenen Mehmet Ali Yılmaz, Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlık döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na özerklik getiren Yılmaz, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Aynı zamanda Trabzonspor'a tesis kazandırmıştır.

Medya alanında da yatırımları bulunan Mehmet Ali Yılmaz, "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşlarının sahibidir.

Eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.