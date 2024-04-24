Sorgun Müftülüğüne bağlı Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunda Hafızlık eğitimini tamamlayan Tahir Mert Çevik, Ramazan Esat Yazar, Yusuf İslam Şimşek yavrularımız Kur’anı Kerimin tamamını ezberleyerek Hafız oldular.

Müftülük tarafından hafızlıklarını bitiren öğrenciler için hafızlık bitirme töreni düzenlendi.

Kur’an Kursu yöneticileri tarafından yapılan törende bir konuşma yapan Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, “Hafızlarımızın yetişmesinde emeği olan başta Adem Çavdar olmak üzere Hafızlarımızın Hocalarına değerli ailelerine ve özellikle Hafızlar ordusuna katılan üç Hafızımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sorgunumuzda hafızlar yetişmeye devam edecektir. Müftülüğümüze bağlı yatılı Kur’an Kurslarımızda 250 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. İnşallah hafızlarımız yetişmeye Sorgun halkımızın desteğiyle devam edecek. Bu Kur’an Kurslarımıza emek veren bu hafızların yetişmesine vesile olan bütün Sorgun halkına teşekkür ediyoruz ölmüşlerine rahmet hayatta olanlarına sağlık sıhhat afiyetler diliyoruz” ifadelerini kullandı.