Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam Baştürk Mahallesinde düzenlenen yağmur duası programına katıldı.

Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, Belediye Başkan Mustafa Tekçam, İlçe Müftüsü Muhammet Artan, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Tekçam yaptığı açıklamada, “Bu manevi etkinlik, topluluğumuzu daha da güçlendirerek bir araya getirmiştir. Geçmişten günümüze kadar yaşatılan bu gelenek, bugün de emeği geçen herkesin katkılarıyla sürdürülmüştür. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah, çiftçimizin istediği gibi verimli bir yıl olur” ifadelerini kullandı.