Son dönemlerde sosyal medya üzerinden banka hesaplarını yüksek kazanç elde etmek için kiralayanlara uzman isimden kritik uyarı geldi.

Son zamanlarda, sosyal medyada "Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın" gibi paylaşımların sayısında artış gözleniyor. Ancak uzmanlar, bu tür işlemlerin yasa dışı kumar ve bahis gelirlerini aklamak için kullanıldığını ve dolandırıcıların yeni tuzaklarından biri olmaya başladı.

İnternet siteleri ve uygulamalar aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığı bir dönem içerisinde.

Sosyal medya platformları üzerinden illegal kumar ve bahis gelirlerini aklamak isteyen dolandırıcılar, "Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın" gibi paylaşımlar yaparak insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar.

Bu dolandırıcılık ağına düşen birçok kişi hakkında, hesaplarına gelen işlemlerde farklı hesaplar üzerinden suç dosyaları açılıyor.

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, bu durumu şöyle açıklıyor: "Hesap sahibi, bu dosyalarda adli işlemlerde baş şüpheli olarak yer alıyor. Banka hesabını kullandıran kişi, kendi rızasıyla hesabını kullandırttığı için suç teşkil etmektedir."

Dolandırıcılar, banka hesabını kiralamak isteyen kişilere yüksek kar payı vaat ederek kandırmaya çalışıyorlar.

Ancak Akman'a göre, bu tür vaatlere inanmamak ve bilmediğiniz kaynaklardan gelen paraları iade etmek dolandırılmamanızı sağlar.

Akman, "Bilmediğiniz bir kaynaktan gelen parayı hesabınıza aldığınızda veya bu tür bir durumla karşılaştığınızda, ileride sorun yaşamamak için paranın iadesini düşünmeniz daha iyi olabilir" dedi.