Akdağmadeni Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kaymakam Furkan Nezir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ı ziyaret etti.

Akdağmadeni’nden Strazburg’a Uzanan Yol!3

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Spor Programları çerçevesindeki Erasmus ve Mesleki Eğitim için Fransa’nın Strazburg Şehrine yapılacak olan “Kısa Dönemli Öğrenci Staj Hareketliliği” faaliyetine katılacak olan Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Yazılım Geliştirme Dalı öğrencileri, Kaymakam Nezir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan’ı makamlarında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Akdağmadeni’nden Strazburg’a Uzanan Yol!

Okul Müdürü Abdullah Abaylı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Servet Şahiner, yapılan ziyarette öğrencilere eşlik ederek “Kısa Dönemli Öğrenci Staj Hareketliliği” hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Nezir, Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleşecek olan, dört öğrenci ve bir öğretmenin katılacağı programda öğrencilere ve danışman öğretmene başarılar diledi.

Muhabir: Hakan Demirbaş