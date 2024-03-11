Yozgat Şehir Hastanesinde Ramazan ayı dolayısıyla ziyaretçi saatlerinde değişiklik yapıldı.

Şehir Hastanesinde yatan yakınlarını görmek için giden vatandaşlar için Ramazan ayı sebebiyle değişiklik yapıldı.

Hasta yakınları, hastanede tedavi gören yakınlarını öğlen 12.00-14.00 saatleri arası ile akşam 19.30-22.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada; “Hastanemizde ziyaret saatlerinde Ramazan ayı dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarına kolaylık sağlaması açısından değişiklik olmuştur. Servislerimiz için ziyaretçi saatlerimiz öğlen 12.00 - 14.00 arası akşam 19.30 – 22.30 arası şeklinde olacaktır.

Yoğun bakım ve servis dışı birimlerimizde ziyaret saatlerinde değişiklik olmamıştır. Belirtilen konuda vatandaşlarımızdan ve personellerimizden gerekli hassasiyeti ve özeni göstermeleri önemle rica olunur. Hayırlı Ramazanlar dileriz” denildi.