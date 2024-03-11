Ramazan ayında iftara ne yapacağını düşünen vatandaşlar irmik tatlısının nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar...

İRMİK TATLISI

4-6 Kişilik 15 dk hazırlık, 30 dk pişirme

İrmik tatlısı tarifi için malzemeler

Şerbeti için;

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Bir kaç damla limon suyu

Kek harcı için;

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)

1 su bardağı irmik

Elenmiş 1 su bardağı un

Elenmiş 1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İRMİK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti için uygun bir tencereye şeker ve suyu alarak karıştıralım.

Ardından şerbetimizi orta ateşte kaynamaya bırakalım.

Kaynamaya başladıktan 20 dakika sonra limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alalım, soğumaya bırakalım.

Keki için uygun bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.

Üzerine sıvı yağ ve yoğurt ekleyerek çırpmaya devam edelim.

İrmik, elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ederek son kez çırpalım.

Kek harcımızı tereyağı ile yağladığımız 27cm’lik kare borcama boşaltalım ve önceden ısıttığımız 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım.

Kekimiz piştikten sonra fırından alarak ılımaya bırakalım.

Ilıyan kekimizin üzerine şerbetimizin yarısını gezdirelim.

Daha sonra kekimizi dilimleyelim ve kalan yarısını da dökelim.

Son olarak irmik tatlımızı dilediğimiz şekilde süsleyelim ve servis edelim. Afiyet olsun!

İRMİK TATLISI TARİFİ FOTOĞRAFLI YAPILIŞI

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İRMİKLİ TATLI NASIL YAPILIR? PÜF NOKTALARI

Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

Yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpük köpük olana kadar iyice çırpmalısınız.

170 derece fırında üzeri kızarana kadar kapağını hiç açmadan pişirmelisiniz. Üzeri kızarınca bir kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

İRMİK TATLISI KAÇ KALORİ?

1 dilim kolay şerbetli irmik tatlısı 376 kcal’i değerindedir.

İRMİK TATLISINA UN KOYULUR MU?

Dilerseniz sadece irmik ile yapabileceğiniz gibi un ile irmik karışımı ile de yapabilirsiniz.