Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı hattına hizmet verecek Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ve 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle hizmete alınacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren hatlarının ülke çapına yayılması amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, YHT hizmetlerinin Türkiye'nin nüfusunun yüzde 35'ine hitap ettiğini açıkladı.

“DOĞUYU BATIYA BAĞLAYAN ANA OMURGA”

Ankara-Sivas Hattı’nın Türkiye’nin hızlı tren ağını doğudan batıya bağlayan ana omurgayı oluşturduğunu belirten Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı bu hatta bağlanacak. Yine Samsun ile Ankara’yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas hattımıza bağlanacak. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. İşte bu büyük raylı sistem ağının tam merkezinde Ankara -Sivas YHT hattımız yer alacak. İşte böylesine önemli bir proje olan Ankara-Sivas Hızlı Tren hatlarımızdaki Sorgun ve Akdağmadeni Gar binalarını milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

180 MİLYON LİRA YATIRIM

Bakan Uraloğlu, hizmete açılacak Sorgun YHT Garı’nın 240 bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığını açıkladı. 12 bin metrekare alan üzerine kurulan garın, 980 metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, garın içerisinde 1045 araç kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron, bekleme salonu başta olmak üzere birçok sosyal donatının da yer aldığını bildirdi. Uraloğlu, Akmağdeni YHT Garı’nın ise 135 bin bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığını ve 9 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu söyledi. Gar’ın, 810 metrekare kapalı alanı sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, Akdağmadeni YHT garının da 105 araç kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron, bekleme salonu yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “180 milyon lira yatırımla inşa ettiğimiz iki YHT garı da ülkemiz yüksek hızlı tren hatlarının ana omurgalarından biri olan Ankara-Sivas YHT hattına yakışacak şekilde inşa edildi. Vatandaşlarımız en iyisini hak ediyor, bizler de en iyisini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz” diye konuştu.

“BÜYÜK RAYLI SİSTEMİN MERKEZİNDE YER ALACAK”

Bakan Uraloğlu, Ankara Sivas YHT'nin güzergâhında yer alan Elmadağ, Yerköy ve Yıldızeli duraklarına da YHT Gar inşa ettiklerini vurgulayarak, yaz aylarında üç YHT Garı’nı da hizmete vermeyi planladıklarını açıkladı. Uraloğlu, “Ankara-Sivas YHT sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil. Bu hat ülkemizin doğusunu batısına bağlayan ana omurga. Yapımını planladığımız Ankara-Kayseri Hızlı Tren bu hatta bağlanacak. Yine Samsun ile Ankara’yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas hattımıza bağlanacak. Ayrıca bu hat, Sivas'ta bitmeyecek. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. İşte bu büyük raylı sistemin tam merkezinde Ankara -Sivas YHT hattımız yer alacak” ifadelerine yer verdi.