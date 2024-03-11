Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak 2024 asgari ücretini belirledi.

Komisyondan çıkan kararda 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 49 zamlanarak 17 bin 2 TL’ye yükseltildi.

O İSİM KRİTİK AÇIKMAYI YAPTI

Hükümet 2024 yılında ikinci bir zam yapılmayacağını belirtse de yüksek enflasyon nedeniyle eriyen maaşlara yeni zam beklentisini oluşturdu.

Kamuoyunda asgari ücrete zam konusu konuşulurken konuya ilişkin iş dünyasından açıklama geldi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı ŞekŞekib Avdagiç iş dünyasının gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Asgari ücrete 2 yıldır uygulanan ‘ara zam’ için bu yıl devam edeceği konusundaki beklentileri suya düşerecek açıklamayı yaptı.

“BÜTÇEMİZİ BUNA GÖRE HAZIRLADIK”

2 yıldır yapılan enflasyon zamlarının bu yılda olup olmayacağına ilişkin sorulan soruya İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yanıt verdi. Avdagiç, söz konusu "ara zam" sorusu üzerine asgari ücretin yıl başında 1 yıllık açıklandığını hatırlattı.

Bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre hazırladığını ifade eden Avdagiç zam yapılmayacağı sinyalini verdi.

Spekülasyonlarla işlerinin olmadığının altını çizen Avdagiç, kamunun belirlediği bir asgari ücretin olduğunu, bunu belirlerken de ortaya koyduğu bir çerçeve olduğunu belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç, “Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık.” dedi. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem olduğunu hatırlatan İTO Başkanı bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngördüklerini ifade etti.