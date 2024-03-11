Artan enflasyon, ülke genelindeki ekonomik kriz ve Türk Lirası'nın değer kaybı karşısında, otomobil fiyatlarına yönelik zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

Döviz kurlarındaki artışlar, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden oluyor ve bu durum neredeyse tüm sektörlerde fiyat artışlarına yol açıyor. Son olarak, sıfır kilometre ve ikinci el otomobilleri kapsayan bir zam haberinin gündeme gelmesinin ardında yatan sebep, döviz kurlarındaki artışın araç fiyatlarına yansıması olarak belirtiliyor.

Enflasyonun altında kalan mevduat faizleriyle baş etmeye çalışan vatandaşlar, birikimlerini korumak amacıyla güvenli liman arayışlarına giriyorlar. Bu da altın ve döviz gibi alternatif yatırım araçlarının fiyatlarını hızla yükseltiyor. Ancak, bu durum özellikle otomotiv sektöründe, döviz fiyatlarındaki artışlar ve enflasyonun etkileriyle mücadele etmek isteyen firmaları da olumsuz etkiliyor.

Son dönemde hızlı bir şekilde yükselen döviz fiyatları, otomobil sektöründe yeni zam tartışmalarını gündeme getiriyor. Türk Lirası karşısında döviz kurlarının artışının durdurulamaması, otomobil üreticilerini fiyatları yaklaşık olarak yüzde 10 oranında artırma noktasına getiriyor. Otomobil firmalarının yöneticileri, döviz kurlarındaki bu artışın kısa sürede fiyatları etkileyeceğini belirtiyorlar. Ayrıca, bazı markalarda yüzde 10'a kadar çıkabilecek zam oranlarının yanı sıra, anahtar teslimi satış fiyatlarındaki yüksek vergilerin de dikkate alınması gerektiğine işaret ediyorlar.