Merkez Bankası’nın 2023 Mayıs ayından sonra faiz politikasında değişikliğe gitmesi üzerine bankalarda faiz oranları uçuşa geçti.

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankalarda yüksek faizle karşı karşıya kalıyor. Kredi faizlerinin yüksek alması vatandaşın uzak durmasına neden oluyor.

Bu gelişme üzerine dev bankadan nakit ihtiyacı olanlara ilaç gibi gelecek kampanya geldi. Garanti Bankası ilk kez müşteri olanlara toplamda 30 bin TL faizsiz kredi veriyor. Garanti Bankası’na Mobil’den müşterimiz olanlar 10 bin TL’ye varan faizsiz kredi ve 20 bin TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilecek.

SON TARİH BELLİ OLDU

Faizsiz kredi kampanyası 15 Mart tarihinde sona erecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşteriler Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek işlemlerini tamamlayabilir.

Faizsiz kredi kampanyasına katılan müşteriler, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı ve yüzde 0 faizli krediye başvuru yapıp bu kampanyadan yararlanabilir.