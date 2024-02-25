İYİ Parti Yozgat Belediye Başkanı Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim kampanyası kapsamında esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

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En son Yüzüncü Yıl Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret eden Taştan, burada işletmelerin sahipleriyle bir araya geldi.

Sanayi esnafının sorunlarını ve taleplerini bizzat dinleyen İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, bu görüş alışverişinin önemine vurgu yaptı.

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Esnafın yaşadığı sıkıntıları ilk ağızdan öğrenme fırsatı bulan Taştan, seçilmesi halinde esnafın yanı sıra gençlerin ve tüm Yozgat halkının sorunlarına duyarlı bir yönetim sergileyeceğinin söyledi.

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Aday, seçim vaatleri arasında esnafın yaşam kalitesini ve işlerini kolaylaştıracak projelere öncelik vereceğini belirtti.

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Mustafa Görkem Taştan'ın bu ziyaretleri, yerel seçimler öncesinde Yozgat'taki seçmenler ile doğrudan iletişim kurma ve onların beklentilerini anlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi