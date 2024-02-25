Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarmalarınca Yozgat il genelinde araç sürücülerinin kurallara uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması, yolcuların emniyet kemeri kullanımı, takograf kontrolü denetimleri yapıldı.

Trafik Jandarmalarınca yapılan denetimde araçların kışlık lastik kontrolü ve güvenli bir seyahat ortamının sağlanarak kazaların en aza indirilmesi amaçlandı.

İcra edilen denetimde araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirleri ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.