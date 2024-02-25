Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevli bir müezzin, camiye gelen öğrencilere döner ikram ediyor.

İlçede cemaate yaptığı ikramlar ve yardımlarla tanınan Esentepe Mahallesi'ndeki Hacı Murat Camisi'nin müezzini Bekir Arslan, hayırseverlerden aldığı destekle camiye gelen öğrencilere döner ikramında bulunuyor.

Yaklaşık 3 yıldır Şarkışla'da döner ikram ettiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Çocuklar için ortalama 80-90 kilo arasında döner kesiyoruz. Buradaki esas hedefimiz, çocukların camiye olan mesafesini kırmak. Elimden geldiği kadar döner ikramına devam edeceğiz. Yanımızdaki arkadaşlar gönüllü çalışanlar. Sabah namazında buluşuruz ve dönerimizi takıyoruz. Camiye gelen öğrencilere dağıtıyoruz. Bizlere destek veren hayırseverlere de teşekkür ediyorum."



