Özel Eğitim alanında farkındalık sağlamak amacıyla, Uğur Bektaş Özel Eğitim Okulu tarafından hazırlanan "Özel Eğitim Dergisi" okuyucuyla buluştu.

“Özel Eğitim Dergisi” Uğur Bektaş Özel Eğitim Okulu Müdürü Hacı Polat, Okul Öncesi Öğretmeni Arzu Doğandemir ve Rehberlik Öğretmeni Simay Söker tarafından, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'a takdim edildi.

Öğrencilerin de bu faydalı çalışmadan istifade etmeleri için basımı tamamlanarak tüm okullara dağıtılan bu anlamlı ve başarılı çalışma için, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek kendilerine teşekkürlerini iletti.