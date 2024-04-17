Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde; aile hekimlerine yönelik Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Eğitimi verilmeye başlandı.

Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Kader tarafından 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında aile hekimlerine yönelik AİK Eğitimi verilecek. Düzenlenen eğitime İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin katıldı.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde; aile hekimlerine yönelik 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında verilecek olan Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Eğitimi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’in katılımlarıyla, Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Kader tarafından verilmeye başlandı” ifadelerine yer verildi.