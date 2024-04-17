Bakanlıktan Yozgat’a Büyük Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Yozgat’ta Süt Üretimi ve Su Ürünleri İşleme Projelerine büyük destek.

IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik değerlendirme süreci tamamlandı. IPARD II Programı kapsamında 45 adet proje destek almaya hak kazanırken, Yozgat’ta da program kapsamında 3 adet süt üreten işletme ve 1 adet su ürünleri işleme ve pazarlama projesi olmak üzere toplamda 4 proje destek almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik değerlendirme süreci tamamlandı ve 45 adet proje destek almaya hak kazandı.

İlimizde 3 adet süt üreten işletme ve 1 adet su ürünleri işleme ve pazarlama projesi olmak üzere toplamda 4 proje destek almaya hak kazandı. Yiğitler şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.