Yapılan demonstrasyon ekimlerinde; Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Atabay–Tunç ve Karlı çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek geçen yıl tescil ettirilen Çiftçi ve Nihatbey çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil ettirilen Bayrak çeşidi, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Caner-Sezgin ve İnci çeşitleri ekildi.

Yapılan demonstrasyon çalışmaları ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi;

“İlimiz, yemeklik dane baklagiller üretiminde ülke çapında önemli bir üretim alanı barındırmaktadır. Yemeklik dane baklagillerden ise en çok nohut ekilmektedir. Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak ve ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır.”

“HASTALIĞA DAYANIKLI YENİ ÇEŞİTLERİN EKİM VE ÜRETİMİ YAPILACAK”

Özkaya açıklamasının devamında, “Yaptığımız bu deneme ekimleriyle, Bakanlığımız araştırma kuruluşları tarafından yeni geliştirilen ilimizde ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek daha verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. En çok ekilen bu üründe yapılacak olana artış hem çiftçimizin gelirini yükseltecek hem de ülke üretiminin artışına katkıda bulunacaktır. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalar neticesinde ilimizde değişik yerli çeşitlerin ekim ve üretimleri artmıştır. Bu çeşitler, gelişim dönemlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilecek hasat döneminde üretim miktarları da değerlendirilecek ve sonuçlar kamuoyuna ve çiftçilerimize duyurulacaktır” ifadelerine yer verdi.