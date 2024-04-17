Yozgat Alternatif Turizm Merkezi

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından 20 Nisan 2024 Cumartesi günü gençlerin Yozgat’ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik kültür gezisi düzenlenecek ve Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü yapılacak.

Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ettiklerini söyleyen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yozgat alternatif turizm merkezidir” dedi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, “Yozgat ve ilçelerimizin kendisine özgün güzellikleri bulunmaktadır. Fakat çoğu gencimiz var olan tarihi yerleri bilmiyor ve kültürünü tanımıyor. Yozgat'ta yaşayıp hâlâ Yozgat Çamlığı Milli Parkına, Hayri İnal Konağına, Sarıkaya Roma Hamamına gitmemiş çok gencimiz var. Çamlığımız, tarihi camilerimiz, konaklarımız, Roma Hamamı, Kerkenes Harabeleri, Hititlerin heykel atölyesi, Kazankaya Kanyonu gibi daha birçok güzelliklerimiz var. Önce Yozgat'ımızı, güzelliklerini Yozgatlı gençlerimize tanıtmalıyız. Yozgat Kültür Gezimize Çapanoğlu Cami ile başlayıp, Hayri İnal Konağı, Yozgat Müzesi, Nohutlu tepesi, Spor Vadisi gezildikten sonra Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü yaparak programı sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.