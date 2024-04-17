Birikimini mantıklı bir yatırımla değerlendirmek isteyenler ve sürekli gelir getirecek pasif bir gelir oluşturmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat doğdu.

Mantıklı bir yatırım arayışında olanlar ve sürekli gelir sağlayacak pasif bir gelir elde etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat ortaya çıktı.

Gayrimenkul fiyatlarının zirveye tırmandığı bu dönemde sunulan özel bir fırsat, 48 ilde arsa sahibi olma isteğinde olanlar için yeni bir dönemi başlatacak.

En az 10.000 TL'ye sahip olanlar, bu fırsattan nasıl yararlanacaklarını merak ediyor olabilirler.

Uzun süredir toprak mülkiyeti elde etmenin yollarını arayanlar, 48 ilde başlayacak olan arsa satışı kurasına katılabilirler. Ömür boyu sürecek bir yatırıma uygun fiyatlarla sahip olmak isteyenler ve artan enflasyona karşı paralarını korumak isteyenler için bu özel fırsata başvurabilecekleri ilk duyuru TOKİ tarafından yapıldı. Ev alma konusunda zorluk yaşayanlar ve kendi arazilerine ev yapma planları olanlar için uygun fiyatlı arsa satışları resmen başladı.

Peki, bu arsalara nasıl başvurulabilir? TOKİ tarafından yapılan resmi duyuruda, %25 peşinat ödeyenlerin bu kampanyaya katılabileceği belirtildi.

Üstelik arsa bedeli 24 ay vade ile taksitlendirilerek KDV istisnası ile birlikte satın alınabilecek. Açık artırma tarihleri de belli oldu.

48 ilde farklı zamanlarda başlayacak olan açık artırmaya 24 Nisan tarihinden itibaren online ortam üzerinden başvurulabilecek.

Hangi illere, ne zaman başvurulabilecek? Ne kadar ödeme yapılacak? TOKİ tarafından belirlenen en düşük gayrimenkul için ödenecek teminat tutarı belli oldu. 10.000 TL yatırım yapanlar kendilerine ait tapuya sahip olabilecekler.

48 ilde başlayacak olan açık artırma satışları ile ilgili resmi açıklama geldi. Ankara, Mersin, Konya, Mardin ve Balıkesir'de arsalar için 24 Nisan 2024 tarihi başlangıç olarak kabul edildi.

Denizli, İstanbul ve İzmir gibi iller için 25 Nisan; Isparta, Gaziantep, Düzce, Çanakkale, Tekirdağ, Yozgat gibi iller için ise 26 Nisan tarihine dikkat etmek gerekecek.