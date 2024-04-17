Konya’nın Kulu ilçesinde yola atlayan kediye çarpmamak için manevra yapan elektrikli bisiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle 138672 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet ile seyir halinde olan U.K.’nın önüne kedi çıktı. Çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığını belirten U.K., elektrikli bisikletten savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı U.K., olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.