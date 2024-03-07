Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Öğretmenlere Diyabet ve Glukagon uygulaması hakkında eğitim verildi.

Öğretmenlere Eğitim Verildi2

Öğretmenlere Diyabet (tanı, tedavi, beslenme, hipoglisemi yönetimi) ve Glukagon uygulaması hakkında eğitim düzenlendi.

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Okulda diyabet programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Endokrinoloji ve Metabolizma Uz. Dr. Abdulkadir Bozbay, Diyetisyen Nuray Yücel Akkaya, Diyabet hemşiresi Şehri Arslan öğretmenleri bilgilendirdi.

Öğretmenlere Eğitim Verildi3

217 öğretmenin katılımı ile gerçeklesen eğitimin sonunda öğretmenlere düzenlenen katılım belgeleri verildi.

Kaynak: Haber Merkezi