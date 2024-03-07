Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Öğretmenlere Diyabet ve Glukagon uygulaması hakkında eğitim verildi.
Öğretmenlere Diyabet (tanı, tedavi, beslenme, hipoglisemi yönetimi) ve Glukagon uygulaması hakkında eğitim düzenlendi.
Okulda diyabet programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Endokrinoloji ve Metabolizma Uz. Dr. Abdulkadir Bozbay, Diyetisyen Nuray Yücel Akkaya, Diyabet hemşiresi Şehri Arslan öğretmenleri bilgilendirdi.
217 öğretmenin katılımı ile gerçeklesen eğitimin sonunda öğretmenlere düzenlenen katılım belgeleri verildi.
Kaynak: Haber Merkezi