Yozgat Muhtarlar Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, ardından taksici ve Sarraflar Caddesi esnafı ile bir araya geldi.

MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

Programın ilk durağı olan Yozgat Muhtarlar Derneği’nde mahalle muhtarları ile bir araya gelen DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, mahalle muhtarlarının yerel yönetimler noktasında önemli bir rolü bulunduğunu ifade ederek “Muhtarlarımız adeta belediyemizin azı dişi gibidir. Şehrin her yerinde gözü kulağı olan muhtarlarımız, vatandaş ile belediye arasında bilgi akışını sağlayıp belediyelerin işini kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.

“SARRAFLAR CADDESİ ESNAFI ENDİŞELİ”

Muhtarlar Derneği ziyaretinin ardından Sarraflar Caddesi’nde faaliyet gösteren sarraf esnafı ile de bir araya gelen DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, sarraf esnafının da endişeli olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

“İlimizde esnaflık yapan kimin kapısını çaldıysak hemen hepsi endişeli. Sarraf esnafımızı ziyaret ettik. Altın fiyatlarının devam eden yükselişten dolayı endişeli olduklarını ve bu yükselişin seçime kadar da devam edeceğini düşündüklerini dile getirdiler. Yozgat esnafının son 6 aydır ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve altın fiyatındaki tırmanışın satışlarını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdiler.

Yıllardır iktidara her seçimde artan bir destek verdiği halde karşılığını alamamış, her seçimde çantada görülmüş, ötekileştirilmiş bir Yozgat var. Gençleri işsiz bir Yozgat var. Vatandaş ve esnaf, kentin ekonomisini canlandıracak, kentin gelişiminde lokomotif olacak hizmetlerin gelmediğini bu sebeple de Yozgat’ın gelişemediğini ifade ediyor.”

“TAKSİCİ ESNAFI AKARYAKIT FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ”

Ziyaret programının bir sonraki adımında taksici esnafı ile bir araya gelen DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, taksici esnafının da dertli olduğunu, akaryakıt zamlarına yetişemediklerini ifade ettiklerini belirtti. Yıldırım;

“Taksici esnafımızın en büyük sorunu Türkiye’deki tüm taksiciler ile aynı. Her hafta artan akaryakıt fiyatları taksici esnafının belini büküyor. Taşıma ücretlerine yılda 1 veya 2 defa zam yapan taksicilerimiz, akaryakıta gelen haftalık zamlara yetişemiyor. Bunun üstüne yedek parça, araç bakımları ve araç muayene fiyatları da eklenince gelirleri giderlerini karşılayamaz duruma gelmiş. Şoför çalıştırmak bir yana, araçlarını kendileri çalıştırdığı halde kazanamadıklarını, artık bu gidişe bir dur demenin, sarı kartı gösterme vaktinin geldiğini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.