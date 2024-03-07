Dünyanın pek çok yerinde her yıl 3'üncü ayın 14'üncü günü olan 14 Mart'ta "Pi Günü" etkinliği kapsamında Merkez Ortaokulunda program düzenlendi.

Programa Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Eğitim Müfettişleri Başkanı Muzaffer Yaşar ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan katıldı.

Programda bir açıklama yapan Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Pi Gününün 14 Mart olmasının sebebi, çemberin çevresinin çapına oranı olan Pi sayısının 3,14 şeklinde yuvarlanmasıdır. Bu sihirli matematik sayısının ne anlama geldiği öğrencilerimiz tarafından; tiyatro, koro, oratoryo, Hacivat-karagöz gösterisi, şiir dinletisi ve halk oyunları eşliğinde izleyicilere anlatıldı. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.