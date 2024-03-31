Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:54 06:19 12:50 16:23 19:11 20:30

Akdağmadeni 04:50 06:15 12:46 16:18 19:06 20:26

Aydıncık 04:51 06:17 12:48 16:21 19:09 20:29

Boğazlıyan 04:54 06:18 12:48 16:21 19:09 20:27

Çandır 04:52 06:17 12:47 16:20 19:07 20:26

Çayıralan 04:52 06:16 12:47 16:19 19:07 20:26

Çekerek 04:51 06:16 12:47 16:20 19:08 20:28

Kadışehri 04:50 06:15 12:46 16:19 19:07 20:27

Saraykent 04:51 06:17 12:47 16:20 19:08 20:27

Sarıkaya 04:52 06:17 12:48 16:20 19:08 20:27

Şefaatli 04:55 06:20 12:50 16:23 19:11 20:30

Sorgun 04:53 06:18 12:48 16:21 19:09 20:29

Yenifakılı 04:54 06:19 12:49 16:22 19:10 20:28

Yerköy 04:56 06:21 12:51 16:24 19:12 20:31