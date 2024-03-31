Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:54 06:19 12:50 16:23 19:11 20:30
Akdağmadeni 04:50 06:15 12:46 16:18 19:06 20:26
Aydıncık 04:51 06:17 12:48 16:21 19:09 20:29
Boğazlıyan 04:54 06:18 12:48 16:21 19:09 20:27
Çandır 04:52 06:17 12:47 16:20 19:07 20:26
Çayıralan 04:52 06:16 12:47 16:19 19:07 20:26
Çekerek 04:51 06:16 12:47 16:20 19:08 20:28
Kadışehri 04:50 06:15 12:46 16:19 19:07 20:27
Saraykent 04:51 06:17 12:47 16:20 19:08 20:27
Sarıkaya 04:52 06:17 12:48 16:20 19:08 20:27
Şefaatli 04:55 06:20 12:50 16:23 19:11 20:30
Sorgun 04:53 06:18 12:48 16:21 19:09 20:29
Yenifakılı 04:54 06:19 12:49 16:22 19:10 20:28
Yerköy 04:56 06:21 12:51 16:24 19:12 20:31