Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

SORGED gençleri iftarda buluşturdu! SORGED gençleri iftarda buluşturdu!

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (9)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:54     06:19     12:50     16:23     19:11     20:30

Akdağmadeni    04:50     06:15     12:46     16:18     19:06     20:26

Aydıncık             04:51     06:17     12:48     16:21     19:09     20:29

Boğazlıyan         04:54     06:18     12:48     16:21     19:09     20:27

Çandır                 04:52     06:17     12:47     16:20     19:07     20:26

Çayıralan            04:52     06:16     12:47     16:19     19:07     20:26

Çekerek              04:51     06:16     12:47     16:20     19:08     20:28

Kadışehri            04:50     06:15     12:46     16:19     19:07     20:27

Saraykent           04:51     06:17     12:47     16:20     19:08     20:27

Sarıkaya              04:52     06:17     12:48     16:20     19:08     20:27

Şefaatli                04:55    06:20     12:50     16:23     19:11     20:30

Sorgun                04:53     06:18     12:48     16:21     19:09     20:29

Yenifakılı            04:54     06:19     12:49     16:22     19:10     20:28

Yerköy                04:56     06:21     12:51     16:24     19:12     20:31

Kaynak: Haber Merkezi