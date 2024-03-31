Akdağmadeni Kaymakamlığı 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili alınan tedbirler hakkında açıklamada bulunundu.

Yerel seçimlerde kolluk kuvvetleri dışında silah taşınmanın yasak olduğunu belirten yetkililer, “"Bütün vatandaşlarımızı önemli bir konuda uyarıyoruz. Bilindiği üzere seçim günü emniyet ve asayişi sağlamakla görevli olan personelimiz dışında kişilerin ruhsatlı dahi olsa silah taşıması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunun yanı sıra özellikle sonuçların açıklanmasından sonra kutlamak amacıyla silah kullanması, silah atılması aynı şekilde kesinlikle yasaktır. Bu konuda da polisimiz ve jandarmamız derhal müdahalede bulunacak ve gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Ancak bunun da ötesinde silah atılması masum insanların yaralanmasına ve hatta hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın böyle bir sorumsuzluk içinde bulunmamasını temenni ediyoruz. Sonuç olarak, seçimlerin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için en üst seviyede tedbirler alınmış olup belirttiğimiz olumsuzlukların yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istirham ediyoruz, seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.