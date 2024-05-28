Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Sorgun Müftülüğünden kermes Sorgun Müftülüğünden kermes

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:20     05:09     12:43     16:39     20:07     21:48

Akdağmadeni    03:17     05:06     12:39     16:34     20:02     21:43

Aydıncık             03:16     05:07     12:41     16:38     20:06     21:48

Boğazlıyan         03:22     05:10     12:41     16:36     20:03     21:43

Çandır                 03:21     05:08     12:40     16:35     20:02     21:42

Çayıralan            03:20     05:08     12:40     16:35     20:02     21:42

Çekerek              03:16     05:06     12:40     16:37     20:05     21:47

Kadışehri            03:15     05:05     12:39     16:35     20:03     21:45

Saraykent           03:18     05:07     12:40     16:36     20:04     21:45

Sarıkaya              03:20     05:08     12:41     16:36     20:04     21:44

Şefaatli                03:22    05:11     12:43     16:39     20:06     21:47

Sorgun                03:18     05:08     12:42     16:37     20:05     21:47

Yenifakılı            03:23     05:10     12:42     16:37     20:04     21:44

Yerköy                03:22     05:11     12:44     16:40     20:08     21:49

Kaynak: Haber Merkezi