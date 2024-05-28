Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:20 05:09 12:43 16:39 20:07 21:48

Akdağmadeni 03:17 05:06 12:39 16:34 20:02 21:43

Aydıncık 03:16 05:07 12:41 16:38 20:06 21:48

Boğazlıyan 03:22 05:10 12:41 16:36 20:03 21:43

Çandır 03:21 05:08 12:40 16:35 20:02 21:42

Çayıralan 03:20 05:08 12:40 16:35 20:02 21:42

Çekerek 03:16 05:06 12:40 16:37 20:05 21:47

Kadışehri 03:15 05:05 12:39 16:35 20:03 21:45

Saraykent 03:18 05:07 12:40 16:36 20:04 21:45

Sarıkaya 03:20 05:08 12:41 16:36 20:04 21:44

Şefaatli 03:22 05:11 12:43 16:39 20:06 21:47

Sorgun 03:18 05:08 12:42 16:37 20:05 21:47

Yenifakılı 03:23 05:10 12:42 16:37 20:04 21:44

Yerköy 03:22 05:11 12:44 16:40 20:08 21:49