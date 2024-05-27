Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, kulüp olarak çocukların ahlaki değerler çerçevesinde sosyal gelişimini, iller arası koordinasyonu güçlendirmek ve yetenekli oyuncuları kulüplerin görmesini sağlamak amacıyla organizasyonlara katılmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor’un Tokat Samsunspor Spor Okulunun organize ettiği turnuvaya katıldıklarını ifade etti.

Çocukların sosyal gelişimini sağlayacak organizasyonlara önem verdikleri anımsatan Başkan Aydoğmuş, “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak çocuklarımızın ahlaki değerler çerçevesinde sosyal gelişimini sağlamak, iller arası koordinasyonu güçlendirmek ve yetenekli oyuncularımızı kulüplerin görmesi amacıyla organizasyonlara katılmaya devam ediyoruz. Bu amaçla; takımımız Tokat Samsunspor Spor Okulunun Antrenörü Ali Çevirgen hocanın organize ettiği turnuvaya davet edildi” dedi.

DOSTÇA VE KARDEŞÇE KARŞILANDILAR

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Ömer Aydoğmuş, şöyle devam etti: “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü U11, U12, U15 Akdağmadeni EMS Yapı Sivasspor Okulu sporcularımızla Tokat Samsun Spor Futbol Okulları ve Tokatspor U 11-U12-U15 takımları arası Tokat'ta düzenlenen turnuvaya katıldık. Başta; centilmen oyunlarından dolayı sporcu kardeşlerim ile turnuvayı organize eden ve bizleri davet ederek dostça ve kardeşçe karşılayan, turnuva boyunca gösterdikleri centilmen oyunlarından dolayı Tokat Samsunspor Spor okulunun oyuncularını ve Antrenörü Ali Çevirgen hocamıza teşekkür ediyorum. Kulübümüzün kuruluşundan itibaren üç yıldır oyuncularımızın gelişimini takip eden, eğitimlerini başarılı bir şekilde aralıksız sürdüren Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Teknik Direktörü Hakan Altın, Antrenör Murat Erbil Seyit ve Ali Altın ile takım koordinatörümüz İsmet Yaşar’ı kutluyorum.”