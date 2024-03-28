Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:59     06:24     12:51     16:22     19:08     20:27

Akdağmadeni    04:55     06:20     12:47     16:17     19:03     20:22

Aydıncık             04:57     06:22     12:49     16:20     19:06     20:25

Boğazlıyan         04:59     06:23     12:49     16:20     19:06     20:24

Çandır                 04:58     06:22     12:48     16:19     19:05     20:23

Çayıralan            04:57     06:21     12:47     16:18     19:04     20:23

Çekerek              04:56     06:21     12:48     16:19     19:05     20:25

Kadışehri            04:55     06:20     12:47     16:18     19:04     20:23

Saraykent           04:57     06:21     12:48     16:19     19:05     20:24

Yozgat hava durumu 28 Mart 2024 Yozgat hava durumu 28 Mart 2024

Sarıkaya              04:58     06:22     12:49     16:19     19:05     20:24

Şefaatli                05:00    06:25     12:51     16:22     19:08     20:26

Sorgun                04:58     06:23     12:49     16:20     19:06     20:25

Yenifakılı            05:00     06:24     12:50     16:21     19:07     20:25

Yerköy                05:01     06:26     12:52     16:23     19:09     20:28

Kaynak: Haber Merkezi