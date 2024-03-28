Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü, 2023 yılı kira gelir beyanlarının 1 Nisan 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar verilmesi gerektiğini bildirdi.

Güdücü, 21 bin lira üzerinde kira geliri olanların beyanname vermesi gerektiğini söyledi.

Güdücü, "Mükelleflerimiz beyannamelerini vergi dairemizden ya da gib.gov.tr. uygulamasının 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden verebilir. Söz konusu tutarın üzerinde gelir elde edip beyan vermeyen vatandaşlarımızın istisnadan faydalanamayacak." dedi.

Beyan döneminin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Nisan'da sona ereceğini, verginin 2 taksitle ödeneceğini aktaran Güdücü, "İlk taksit 1 Nisan'da ikinci taksit ise 31 Temmuz'da ödenecek. Kira geliri elde eden mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için beyannamelerini zamanında vermeleri gerekmekte." diye konuştu.