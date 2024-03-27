Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olma özelliği taşıyan TEKNOFEST’e Bozok Üniversitesi öğrencilerinin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor.

2023 yılında Bozok Üniversitesinden bu etkinliğe katılan takım sayısı 5 iken bu sayı 2024 yılı itibariyle rekor katılımla 80’e, yükseldi.

TEKNOFEST’in ülkemizin teknolojik vizyonunu yansıtan en büyük organizasyonlardan biri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Yozgat Bozok Üniversitesi olarak TEKNOFEST’te yer alacağız. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışması TEKNOFEST için hazırlıklarımız devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak 2024 yılında Adana'da düzenlenmesi planlanan olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ”dedi.

TEKNOFEST bu yıl Adana’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu.

Bu yıl Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçen yıl TEKNOFEST'te 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı. TEKNOFEST'e; 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.