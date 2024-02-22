Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:55 07:18 12:59 16:00 18:30 19:48

Akdağmadeni 05:51 07:14 12:55 15:56 18:26 19:44

Aydıncık 05:53 07:17 12:57 15:58 18:28 19:46

Boğazlıyan 05:54 07:16 12:58 16:00 18:29 19:47

Çandır 05:52 07:15 12:57 15:58 18:28 19:46

Çayıralan 05:52 07:14 12:56 15:58 18:28 19:45

Çekerek 05:52 07:16 12:57 15:57 18:27 19:46

Kadışehri 05:51 07:15 12:55 15:56 18:26 19:44

Saraykent 05:52 07:15 12:57 15:58 18:28 19:46

Sarıkaya 05:53 07:16 12:57 15:59 18:29 19:46

Şefaatli 05:56 07:18 13:00 16:01 18:31 19:49

Sorgun 05:54 07:17 12:58 15:59 18:29 19:47

Yenifakılı 05:55 07:17 12:59 16:01 18:30 19:48

Yerköy 05:57 07:19 13:01 16:02 18:32 19:50