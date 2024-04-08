Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:39 06:07 12:48 16:26 19:19 20:40

Akdağmadeni 04:35 06:03 12:43 16:21 19:14 20:36

Aydıncık 04:37 06:04 12:46 16:24 19:17 20:39

Boğazlıyan 04:39 06:06 12:46 16:24 19:16 20:37

Çandır 04:38 06:04 12:45 16:23 19:15 20:36

Çayıralan 04:37 06:04 12:44 16:22 19:15 20:36

Çekerek 04:36 06:04 12:45 16:23 19:16 20:38

Kadışehri 04:35 06:03 12:44 16:22 19:15 20:37

Saraykent 04:37 06:04 12:45 16:23 19:16 20:37

Sarıkaya 04:38 06:05 12:45 16:23 19:16 20:37

Şefaatli 04:40 06:07 12:48 16:26 19:19 20:40

Sorgun 04:38 06:05 12:46 16:24 19:17 20:39

Yenifakılı 04:40 06:06 12:47 16:25 19:17 20:38

Yerköy 04:41 06:08 12:49 16:27 19:20 20:41