Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:34
|06:56
|12:57
|16:11
|18:47
|20:04
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:29
|06:52
|12:52
|16:07
|18:43
|20:00
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:31
|06:54
|12:55
|16:09
|18:45
|20:03
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:32
|06:54
|12:55
|16:10
|18:46
|20:02
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:31
|06:53
|12:54
|16:09
|18:44
|20:01
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:31
|06:53
|12:53
|16:08
|18:44
|20:01
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:31
|06:54
|12:54
|16:08
|18:44
|20:02
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:29
|06:52
|12:53
|16:07
|18:43
|20:01
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:31
|06:53
|12:54
|16:09
|18:44
|20:01
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:32
|06:54
|12:54
|16:09
|18:45
|20:02
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:34
|06:56
|12:57
|16:12
|18:47
|20:04
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:32
|06:55
|12:55
|16:10
|18:45
|20:03
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:33
|06:55
|12:56
|16:11
|18:47
|20:03
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Mart 2024 Cuma
|27 Şaban 1445
|05:35
|06:57
|12:58
|16:13
|18:48
|20:06
Kaynak: Haber Merkezi